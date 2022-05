Orçamento ‘secreto’: dados enviados ao STF evidenciam desigualdade de repasses entre estados

Enquanto isso, o Ceará, com mais de 9,4 milhões de habitantes, só recebeu R$ 144 milhões em emendas de relator em 2020 e 2021, o equivalente a R$ 15,63 por pessoa. Isso porque quatro dos deputados do estado informaram não ter indicado beneficiários para as emendas.

O IBGE projetava uma população de Roraima, em 2021, de aproximadamente 652 mil pessoas. Os três senadores e quatro deputados do estado que enviaram informações ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disseram ter conseguido R$ 450 milhões em emendas de relator – R$ 679,93 por habitante.

Na avaliação do cientista político e professor Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), há uma disparidade no envio de recursos aos municípios — os locais que mais recebem são os que compõem a base local de interesse do parlamentar, não necessariamente as cidades que mais precisam de investimento.