Oratório de Santa Luzia tem início hoje

Começam neste sábado, 2, as apresentações do Oratório de Santa Luzia.

O espetáculo é apresentado ao ar livre, direto do adro da Catedral, onde ocorre a festa da padroeira, logo após a novena do período da noite. As apresentações seguem até o próximo dia 12.

São dezenas de artistas da terra que contam a história da Virgem de Suracusa.

A direção é de Leonardo Wagner, com texto de João Marcelino. Trilha sonora do maestro Danilo Guanais, além da participação de diversos artistas locais renomados, como Tony Silva e Mônica Danuta.

Este ano, o Oratório de Santa Luzia, considerado, por Lei, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, celebra 20 anos.