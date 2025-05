Oposição mira Janja e questiona viagens da primeira-dama à Rússia e à China

A oposição no Congresso apresentou nos últimos dias requerimentos que miram as viagens da primeira-dama Rosângela Lula da Silva à Rússia e à China. Os parlamentares questionam as despesas dos deslocamentos, a ida antecipada ao país russo e as declarações de Janja sobre o Tik Tok durante um jantar com o presidente chinês Xi Jinping.

Na Câmara, foram apresentados ao menos oito requerimentos sobre a viagem à Rússia e dois sobre a ida à China. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) também apresentou pedido de informações ao ministro Rui Costa, da Casa Civil, sobre a chegada de Janja antes da comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A maioria dos pedidos na Câmara direcionam questionamentos aos ministros Rui Costa, mas também há solicitações ao ministro José Múcio, da Defesa. Os requerimentos, no entanto, precisam do aval da Mesa Diretora da Câmara ou das comissões onde foram apresentados.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) também apresentou um pedido de convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro, para falar na Comissão de Relações Exteriores sobre o uso de uma “aeronave de grande porte”, da Força Aérea Brasileira (FAB), para o transporte de Janja e deu sua comitiva à Rússia.

Janja desembarcou em Moscou cinco dias antes da comitiva de Lula. Na capital russa, a primeira-dama brasileira visitou o Kremlin, sede do Executivo local, e participou de um evento sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O tour de Janja também inclui destinos como o Teatro Bolshoi, o Museu Hermitage e a Catedral do Sangue Derramado.

Polêmica sobre Tik Tok

Na semana passada, Lula saiu em defesa da esposa sobre o apelo de Janja a Xi Jinping sobre os efeitos e a necessidade de regulação do Tik Tok. Como a CNN mostrou, o presidente se irritou com o vazamento do ocorrido.

Em discurso nesta segunda-feira (19), na Abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Janja declarou que, mesmo não sendo parte do protocolo, não irá se calar sobre o tema.

“A minha voz vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social”, disse no evento.

“Quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, afirmou.

Sobre a ida à China, um requerimento do deputado Gustavo Gayer propôs uma “moção de repúdio à conduta da primeira-dama” no jantar com o presidente chinês. O documento foi apresentado na Comissão de Relações Exteriores da Casa e ainda não foi votado.

Na mesma comissão, um pedido do deputado André Fernandes (PL-CE) questiona o ministro da Casa Civil sobre as declarações de Janja e a suposta defesa de “mecanismos de controle sobre conteúdos disseminados por influenciadores de direita nas redes sociais, com ênfase no TikTok”. A iniciativa ainda não foi pautada.

