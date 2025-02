Oposição busca assinaturas para criar CPI da Previ

A oposição ao governo no Congresso Nacional busca assinaturas para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as suspeitas de rombo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). A intenção é apurar o fluxo negativo de R$ 14 bilhões no chamado Plano 1 do fundo, entre janeiro e novembro de 2024.

Na última quarta-feira (5), o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, em caráter de urgência, a abertura de uma auditoria para investigar a gestão da Previ.

Para ser protocolado, o pedido de uma comissão de inquérito precisa de ao menos 27 assinaturas de senadores. Na Câmara, são necessárias 171 assinaturas. O colegiado também pode ser misto, formado por deputados e senadores.

“Infelizmente, estamos vendo a reprise de um filme bastante triste. Quem volta à cena do crime tem a propensão de praticar os mesmos delitos. A oposição está trabalhando numa série de ações legislativas para complementar e subsidiar o TCU na realização dessa auditoria. Certamente, é um tema que também pode ensejar a criação de uma CPI”, afirmou o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS).

Um dos congressistas na articulação para a criação da CPI é o senador Izalci Lucas (PL-DF), que deve intensificar na próxima semana o recolhimento de assinaturas.

A Previ é o maior fundo de previdência da América Latina, administrando cerca de R$ 200 bilhões e atendendo quase 200 mil participantes. Fukunaga assumiu a presidência em 2023, com mandato até maio de 2026.

As dúvidas sobre a situação do fundo são alvo de questionamentos, especialmente porque a maior parte da carteira está alocada em renda fixa, um investimento que deveria apresentar bom desempenho em períodos de juros elevados.

Em nota, a Previ declarou que os planos estão em equilíbrio. Admite uma grande volatilidade em 2024, mas afirma que não há “risco de equacionamento, nem de pagamento de contribuições extraordinárias pelos associados ou pelo Banco do Brasil (BB).

Sob pressão

Integrantes da oposição também avaliam pedir a convocação do presidente da Previ, João Luiz Fukunaga, independentemente da criação de uma CPI. Um dos caminhos seria via Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado. Para isso, no entanto, as atividades das comissões precisam ser retomadas.

“Vamos acompanhar a apuração dos malfeitos e quem deu causa a essa clara má gestão. Ainda não dá pra falar de desvios, mas nós vamos apurar e eventualmente responsabilizar os culpados”, afirmou o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) à CNN