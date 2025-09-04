Opinião: “Prefeito de Mossoró decide disputar o governo”

Postado em| 03 Set 2025

Ney Lopes

César Santos, no Jornal de Fato de Mossoró, divulgou fato relevante para a sucessão do futuro Governador do RN. Em sua coluna, anunciou que definitivamente o prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, “vai deixar o cargo em janeiro de 2026”. Esclarece que “ele decidiu antecipar a desincompatibilização para ser candidato a governador do RN nas eleições de 2026”. O vice-prefeito Marcos Bezerra, que é primo de Allyson, já foi comunicado. O prognóstico é de que nada irá mudar na administração municipal. O prefeito entende, que precisa de mais tempo para percorrer o Estado, uma vez que o seu nome pode ainda ser desconhecido em algumas poucas regiões.

A decisão do prefeito Allyson Bezerra ocorre justamente quando uma pesquisa em âmbito estadual, divulgada pela TN, aponta que falta apenas 0,11% para o empate técnico na disputa pelo Governo do Estado entre ele, prefeito de Mossoró, do União Brasil, e o senador Rogério Marinho do PL.

Ainda relacionado a disputa governamental potiguar, o senador Rogério Marinho, cuja pretensão de ser governador do estado é conhecida, já navega num quadro com outras opções. Ele foi incluído numa pesquisa para Presidente da República e teve bom percentual de preferência nacional.

Bolsonaro fora da disputa

Além disso, o que se percebe é que a direita começa a aceitar, que dificilmente Bolsonaro será candidato. O próprio ex-presidente já concordou, que o Governador de SP Tarcísio de Freitas se lance candidato à Presidente, hipótese em que será grande a chance de Rogério Marinho ser indicado para vice-presidência

A aposta do PT seria nacionalizar a eleição estadual e centralizar a disputa entre Lula e Bolsonaro. Essa hipótese fica cada dia mais distante. A nível nacional, a linha de campanha do governador Tarcísio de Freitas será de pacificação nacional, afastando-se do radicalismo.

O próprio Governador fez declarações, comprometendo-se a anistiar Bolsonaro, se eleito e na hipótese de condenação judicial.

Em termos pragmáticos, Allyson e Rogério partem em vantagem. O primeiro colhendo os frutos de sua performance política na administração de Mossoró e, sobretudo, a competência de ter se filiado ao União Brasil, que tem no senador José Agripino um líder firme, com experiência para conduzir o processo eleitoral e faze-lo candidato a governador.

Chances de Rogério

O senador Rogério Marinho aproveitou o fato do grupo próximo ao ex-presidente Bolsonaro ter militantes “sem o mínimo conhecimento de política” e sem competência intelectual. A sua habilidade está sendo suficiente para transformar-se em prioridade política nesse grupo. Bolsonaro preferirá ele do que, por exemplo, um ex-governador ou ex-senador de grande projeção política, que poderia fazer-lhe sombra.

A dificuldade na disputa estadual será montar a chapa de senador, pela inexistência de nomes representativos, o que é confirmado nas pesquisas, onde mais de 70% dos consultados para o senado não têm preferência. Cabem reflexões sobre até que ponto a “companhia” para o senado de um mau candidato poderá prejudicar o “cabeça da chapa”.

Alea jacta est – (a sorte está lançada)

Curtinhas

Filme

“Inexplicável” – NETFLIX e Prime – A história real de um menino, promessa do futebol, que recebe um difícil diagnóstico. Ao lado de sua família, ele vai enfrentar a doença cheio de fé, surpreendendo até os médicos.

Frase

“A diferença entre os humanos e os animais é que os últimos nunca permitem que um estúpido lidere a manada” (Churchill)

Magistrado competente

Merecida a escolha do juiz do Trabalho Hermann de Araújo Hackradt para desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. É um dos magistrados mais preparados, com mestrado em Ciências Sociais pela UFRN, além de master em Direito das Relações Sociais pela Universidad Castilla La Mancha, 2007 e doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo – USP.

Seca

Dados confirmam que 69% dos reservatórios do RN já operam com menos da metade de sua capacidade. A decretação de emergência da seca será inevitável

Paz na Ucrânia

Vladimir Putin disse que chegou a “entendimentos” com Donald Trump no Alasca no mês passado sobre o fim da guerra na Ucrânia, mas não chegou a confirmar as negociações de paz com Volodymyr Zelensky..

Visto americano mais caro

O visto americano fica mais caro e burocrático a partir desta semana. Alterações aprovadas no governo Trump aumentam custos e exigem mais atenção no planejamento da viagem