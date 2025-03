Opinião: “O futuro da Igreja”

Ney Lopes

Indaga-se sobre risco de morte do Papa Francisco, com o agravamento repentino da sua saúde. A opinião é que o tratamento evolui muito bem, com sinais de recuperação, embora não garantida. Inegavelmente, o Papa enfrenta à sua mais séria crise de saúde, até então. Surgem dúvidas sobre o futuro da Igreja, considerado o seu estilo rebelde, em questões polemicas

Temperamento do Papa

A suíte papal no 10º andar do Hospital Gemelli, em Roma, é o centro do governo da Igreja Católica nas últimas duas semanas e não o Palácio Apostólico, na Cidade do Vaticano. Sem vice, o Papa Francisco ganhou uma reputação de imprevisibilidade. A sua assessoria desconhece quais as possíveis decisões, que ele tomará em determinado assunto, e quando. Ele é o único que dá as ordens diárias, não está sujeito ou controlado de forma alguma por ninguém, confundindo até mesmo seus assessores mais próximos.

Consistório

Fala-se na possibilidade de nomeação de um Consistório, que seria uma alternativa para que ele possa renunciar ou continuar o Pontificado. Consistório é uma reunião de Cardeais para dar assistência ao Papa nas suas decisões. Originalmente usado no final do Império Romano, é a reunião de pessoas eclesiásticas com o propósito de administrar a justiça ou realizar negócios, particularmente reuniões do Colégio dos Cardeais com o papa como presidente.

Reformas

Com o Papa Francisco, desde o início, ficou claro que ele é quem puxa todos os cordelinhos. No sábado, o pontífice também acelerou seu movimento reformista sem precedentes para nomear uma freira, Irmã Raffaella Petrini, como a próxima e primeira mulher governadora da Cidade do Vaticano e marcar o dia 1º de março para posse.

Na última década, o Papa Francisco introduziu reformas destinadas a tornar a igreja mais aberta às mulheres e aos membros da comunidade LGBTQIA+ e procurou revogar leis que permitiam aos bispos encobrir ou ignorar abusos. No entanto, ele manteve uma postura conservadora em outras questões, incluindo aborto, controle de natalidade, fertilização in vitro e barriga de aluguel.

Em momento atípico para a humanidade, o Papa Francisco vem dando exemplos de misericórdia e humildade cristãs. Esse é o grande diferencial do seu papado.

