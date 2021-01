OPERADOR DE CAIXA É ASSASSINADO A TIROS DENTRO DE SUPERMERCADO NO INTERIOR DO RN

Operador de caixa foi assassinado a tiros em cidade do Oeste potiguar. — Foto: Reprodução

Um homem de 34 anos que trabalhava como operador de caixa em um supermercado foi executado a tiros no local de trabalho, nesta quinta-feira (7), no município de São Miguel, no Oeste potiguar. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e chocou moradores da cidade.

O caso aconteceu por volta das 7h na rua Chico Otaviano, no centro do município. A vítima foi identificada como Francisco Leonardo de Sousa, de 34 anos. Segundo a Polícia Militar, um suspeito já foi identificado.

As imagens registradas pelo sistema de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o assassino chega ao local em uma motocicleta. Em seguida, ele atravessa a rua, passa pela porta do supermercado, saca a arma e aponta contra a vítima, que estava, aparentemente, contando dinheiro, no caixa.

Antes de qualquer diálogo ou reação da vítima, o criminoso atirou pelo menos quatro vezes e fugiu logo em seguida.

A PM foi acionada logo após o crime e identificou um suspeito através das imagens. Equipes foram, inclusive ao local do trabalho do homem, que não foi localizado.

Ainda de acordo com a PM, nem a vítima nem o suspeito possuem histórico de envolvimento em crimes na região.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado Cristiano Gouveia, o motivo do crime seria passional. A vítima estaria mantendo contato com a esposa do suspeito pelas redes sociais. Ao descobrir o caso, o homem teria adquirido a arma para matar Francisco.

Do G1/RN.