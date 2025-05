Operação Sorriso lançará programa “Mulheres na Medicina” em Mossoró

Mossoró será palco de iniciativa pioneira no Brasil com a 8ª edição da “Operação Sorriso”. Neste ano, a missão humanitária lançará a primeira edição brasileira do programa “Mulheres na Medicina”.

O programa reunirá mais de 50 profissionais de saúde — todas mulheres — em uma missão cirúrgica totalmente liderada por elas. A medida faz parte das atividades da “Operação Sorriso” 2025 que começa no próximo dia 26 de maio.

A iniciativa simboliza o fortalecimento da presença feminina na medicina e o poder transformador da liderança das mulheres na saúde pública. A proposta envolve a participação de médicas, enfermeiras, anestesistas e especialistas de 9 áreas multidisciplinares, que irá beneficiar pacientes com fissura labiopalatina.

Além das cirurgias, o programa contará com uma série de palestras e atividades educativas abordando temas como o papel da mulher na medicina, avanços em nutrição, pesquisa científica liderada por mulheres e cuidados integrais.

Neste ano, as cirurgias serão realizadas no Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, entre 28 e 31 de maio. O processo de trigem dos pacientes acontece na mesma unidade hospitalar, no dia 26 de maio.

Ja há cerca de 70 pessoas cadastradas, entre crianças e adultos. São pacientes de cidades do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

As inscrições continuam e podem ser realizadas no site: https://www.operacaosorriso.org.br/ ou por meio do formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/1klHDtysvYGpvRW7Loni0ypXIViCoxO1t-rxDCitR7NQ/edit.

Parceria

A parceria com o Município acontece por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A Prefeitura de Mossoró oferta exames para os pacientes, transporte para os voluntários, em todos os dias da missão, direcionando os profissionais ao hospital.

Além disso, a administração dá suporte de utensílios e materiais para acolhimento aos pacientes e seus acompanhamentes no Albem Mossoró. E ainda, cede colaboradores das secretarias municipais para servir como voluntários e coloca à disposição um transporte para urgência e emergência.

