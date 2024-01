“Operação Sorriso” em Mossoró iniciará período de cirurgias nesta terça-feira

Nesta terça-feira (9), terá início a fase de cirurgias em pacientes selecionados da “Operação Sorriso” em Mossoró. Até o sábado (13), a expectativa é que cerca de 60 procedimentos cirúrgicos para correção de fissura labial e fenda palatina sejam realizados. As cirurgias acontecerão no Hospital Wilson Rosado. A Prefeitura de Mossoró é parceira da iniciativa na sétima edição da missão no município.

No domingo (7), 66 pacientes passaram por triagem, onde foram avaliados por uma equipe de multiprofissionais da saúde. O processo teve toda a assistência e suporte da gestão municipal que forneceu o Centro Especializado em Reabilitação (CER) como espaço para realização do processo pré-operatório.

A administração pública municipal é parceira da “Operação Sorriso” em Mossoró que, além do CER para triagem, também presta outros serviços como exames laboratoriais e apoio alimentício para os pacientes e seus familiares. Há também o apoio logístico para o transporte para o time da “Operação Sorriso”.

“OPERAÇÃO SORRISO” – A “Operação Sorriso” é uma das maiores organizações médicas do mundo. A missão promove atendimentos e cirurgias gratuitas para crianças, adolescentes e adultos com fissuras faciais, como fissura labial e fenda palatina. A missão envolve uma equipe multidisciplinar incluindo médicos, pediatras, cardiologista, cirurgiões plásticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos etc.

Nesta sétima edição, são cerca de 100 voluntários locais e mais 60 voluntários da “Operação Sorriso” com profissionais de saúde de diversas áreas. Mais informações podem ser obtidas pelos números de telefones: (84) 98751-4776 (Ályda Mendes) e (84) 98165-6819 (Nipson Araújo).