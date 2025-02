“Operação Reincidência”: Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (13), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu na região do Pirrichil, no bairro Alto de São Manoel.

De acordo com as investigações, em dezembro de 2024, ele já havia sido alvo da segunda fase da Operação Reincidência. Na ocasião, foram apreendidos cerca de R$ 1.600,00 em espécie, uma máquina de cartão de crédito e uma balança de precisão.

Além disso, foi constatado que o suspeito integra uma organização criminosa. Durante as diligências, ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou fugir e jogou porções de maconha no vaso sanitário de sua residência. No entanto, os agentes da DENARC conseguiram apreender parte da droga.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.