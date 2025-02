“Operação Reincidência”: Pizzaiolo é preso suspeito por tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (14), um homem de 22 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu no bairro Sumaré, localizado em Mossoró. De acordo com as investigações, o homem que trabalhava como pizzaiolo comercializava entorpecentes por meio das redes sociais e realizava a entrega na modalidade delivery.

Segundo o delegado Murilo Baessa, o preso já tinha passagem pela polícia e foi pego com 28 porções de cocaína.

“Ele trabalhava como pizzaiolo, mas, de renda extra, fazia entrega de entorpecentes. Nessa semana a gente focou em trabalhar na prisão desses traficantes varejistas e vamos prender também a liderança dessa facção criminosa que está sendo investigada na Operação Reincidência”, disse o delegado.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.