Operação recupera energia suficiente para abastecer todo o RN por um dia

A Neoenergia Cosern divulgou um balanço da “Operação Varredura” relativo ao ano de 2024. A série de ações permanentes de fiscalização da distribuidora para combater ligações clandestinas de energia (o popular “gato”), executadas em parceria com as polícias Civil e Militar, resultou na recuperação de quase 18 milhões de kWh de energia que estava sendo desviada de diversas formas em todo o estado. Para se ter uma ideia desse volume, o consumo médio de uma residência potiguar durante um mês é de 150 kWh.

Em outro comparativo maior, os quase 18 milhões de kWh recuperados pela Neoenergia Cosern ao longo do ano passado seriam suficientes para abastecer, por exemplo, todo o Rio Grande do Norte por um dia ou um município do tamanho de Caicó, de Macau ou de Pau dos Ferros durante um mês. Esse número foi alcançado após a realização de 21 mil inspeções que resultaram na identificação e desativação de 4.868 fraudes no sistema elétrico em todo o estado.

Crime

O gato de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e a pena para o responsável pela irregularidade (fraude, furto ou adulteração de medidor) pode chegar a oito anos de reclusão. Além de crime, o “gato” representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo. A ligação clandestina também provoca perturbações no fornecimento de energia da região e pode causar a queima de eletrodomésticos dos vizinhos no local onde é feita. A população pode denunciar ligações clandestinas de energia elétrica, de forma anônima e segura, no telefone 116 da Neoenergia Cosern.