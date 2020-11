Operação recupera 300 quilos de cabos de cobre e alumínio da Cosern em comércio de João Câmara

Uma ação conjunta da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Tributação do Governo do Estado, Petrobras, operadoras de telefonia e 07 equipes técnicas da Cosern realizada em Natal, Mossoró, Ceará Mirim, João Câmara, Assú e Parelhas, apreendeu na última terça-feira (24), 300 quilos de cabos de cobre e alumínio pertencentes à Cosern na cidade de João Câmara.

As equipes visitaram 15 endereços nos 06 municípios para identificar, recuperar e tentar coibir a prática criminosa de receptação de cabos de cobre e alumínio que são produtos de roubos da rede elétrica da Cosern e da rede de telefonia.

A “Operação Sucata” prendeu em flagrante o responsável pelo comércio, que foi conduzido pela polícia para delegacia do município e o material recolhido está sendo analisado pela Polícia Civil, mediante boletins de ocorrência abertos pela Cosern nos últimos meses.

A Cosern lembra que a população pode denunciar, de forma anônima e sigilosa, a prática criminosa do furto dos cabos e outros equipamentos da rede elétrica da concessionária por meio do telefone 116 e também do telefone 190 (Polícia Militar).