Operação prende suspeito de matar ex-companheira na frente dos filhos no RN

Nesta sexta-feira (27), a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), por meio da 2º Companhia de Polícia Militar (2ª CIPM), através do Grupo Tático Operacional (GTO) de Alexandria/RN, em ação conjunta com a Polícia Civil, efetuou a busca e prisão de um homem, suspeito de crime de feminicídio no estado de São Paulo.

O indivíduo é o principal suspeito de ter assassinado sua ex-companheira em frente aos filhos, na região do bairro Jardim Colina, no ano de 2018, tendo fugido em seguida para a região Nordeste, escondendo-se nas cidades de Mossoró/RN e Antônio Martins/RN, sendo localizado e preso na zona rural desta última.

O crime teve grande repercussão na época do acontecido e depois de quase quatro anos teve seu desfecho favorável graças aos esforços da Polícia Civil e da PMRN.

Blog do Dina