Operação prende seis condutores embriagados e captura dois foragidos da justiça em Natal e Região Metropolitana

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), por meio do Batalhão Rodoviário, deflagrou durante todo o sábado (12) e madrugada deste domingo (13) operação em diversos pontos de Natal e Grande Natal com o objetivo de garantir a paz pública.

Seis condutores receberam voz de prisão por dirigir em estado de embriaguez. Os flagrantes ocorreram nas cidades de Nísia Floresta(01), São José de Mipibu(01) e Natal(04).

Um dos presos, durante blitz na zona norte da capital, se recusou a realizar o teste do “bafômetro”, mas diante dos visíveis sinais de embriaguez foi conduzido à Delegacia. No interior do veículo foram encontrados Diversos frascos de bebidas alcoólicas.

Já durante patrulhamento com abordagens na avenida Rio Branco, Cidade Alta, zona leste de Natal, dois indivíduos com mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto, foram recambiados ao sistema prisional.