Operação prende cinco suspeitos por roubo e furto em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Natal deflagraram, nesta terça-feira (03), a Operação Varredura, que resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva contra cinco homens, com idades entre 19 e 28 anos. Eles são suspeitos da prática de crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e furto qualificado mediante o uso de chave falsa.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em Natal e região metropolitana. Os suspeitos integravam núcleos criminosos voltados à prática de crimes patrimoniais envolvendo veículos automotores. Nos roubos, o grupo utilizava armas de fogo para abordar as vítimas e subtrair seus pertences, incluindo os automóveis.

Nos furtos investigados, os suspeitos agiam com extrema habilidade e rapidez, utilizando uma chave falsa, conhecida como “chave micha”, para destravar e ligar os veículos em poucos segundos.

A equipe da DEPROV realizou diligências que levaram à identificação e localização dos suspeitos. A operação foi executada nos bairros Planalto e Bom Pastor , em Natal, bem como na cidade de Nísia Floresta, onde os mandados foram cumpridos.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar outros envolvidos nos crimes.