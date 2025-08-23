Operação investiga desvio de R$ 4,7 milhões em empresa em Mossoró

Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (22) pela Polícia Civil em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, investiga um desvio de aproximadamente R$ 4,7 milhões de um grupo empresarial.

Segundo a polícia, um homem é suspeito do crime, e ele foi preso em flagrante por porte ilegal de uma arma de calibre restrito e diversas munições. Com ele, foram apreendidos R$ R$ 100 mil em espécie.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco endereços ligados ao suspeito, que não teve o nome revelado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem trabalhava na empresa há mais de 12 anos, ocupando posição de confiança como braço direito dos proprietários. A empresa também não foi divulgada pela polícia.

O suspeito também é investigado pelos crimes de furto qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de valores e a indisponibilidade dos bens do suspeito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento do prejuízo causado ao grupo empresarial.

A “Operação Judas”, como foi denominada, foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) de Mossoró, em ação conjunta com o 2° Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ).