Operação interestadual investiga grupo suspeito de golpes em vendas de carros na internet; vítimas no RN perderam R$ 50 mil

Uma operação interestadual comandada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga um grupo suspeito de realizar golpes envolvendo anúncios falsos de venda de carros na internet. Os suspeitos são investigados por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A “Operação Fake Broker” foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (17) pela Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos do RN e cumpriu sete mandados de busca e apreensão, sendo seis no estado do Mato Grosso e um em Joinville, Santa Catarina, em parceria com as policias locais.

A Justiça do Rio Grande do Norte também emitiu quatro mandados de prisão, que foram cumpridos no Mato Grosso.

Segundo a corporação, os investigadores apuravam inicialmente um golpe de cerca de R$ 50 mil envolvendo duas vítimas do Rio Grande do Norte.

No entanto, a polícia constatou que dois criminosos teriam movimentado quase R$ 3 milhões em um curto período de tempo. A delegacia ainda apura se há mais vítimas em outros estados do país.

As investigações tiveram início a partir da denúncia de uma vítima do RN que caiu no golpe em uma plataforma de vendas online.