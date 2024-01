Operação fiscaliza mais de oito mil itens em lojas de material escolar no RN

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), por meio dos órgãos delegados nos estados, estiveram nas ruas, entre os dias 8 e 12 de janeiro deste ano, em operação visando garantir a segurança dos consumidores na compra de material escolar. A iniciativa também teve como objetivo coibir a comercialização de produtos irregulares no comércio.

No Rio Grande do Norte, a equipe de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/RN) percorreu 16 estabelecimentos comerciais e verificou mais de 8256 mil itens de material escolar. Não foi encontrada nenhuma irregularidade.

“Nós orientamos que façam aquisição de materiais escolares certificados, e em mercado formal. O selo do Inmetro é a evidência de que os itens foram testados e atendem aos requisitos de segurança, a fim de evitar possíveis acidentes e riscos. Nessa época do ano, em que o consumo desses produtos é maior, por conta do início das aulas, intensificamos a fiscalização”, alertou o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

O consumidor deve sempre observar se a mercadoria tem o Selo de Identificação do Inmetro. Isso demonstra que o produto passou por testes e foi avaliado para evitar acidentes, como por exemplo, com bordas cortantes, pontas perigosas, além da presença de substâncias tóxicas em itens que possam ser levados à boca ou com risco de serem ingeridos ou inalados.

Ao todo, 25 artigos escolares contemplam a relação de produtos regulamentados. A lista inclui apontador; borracha e ponteira de borracha; caneta esferográfica/roller/gel; caneta hidrográfica (hidrocor); giz de cera; lápis (preto ou grafite); lápis de cor; lapiseira; marcador de texto; cola (líquida ou sólida); corretor adesivo; corretor em tinta; compasso; curva francesa; esquadro; normógrafo; régua; transferidor; estojo; massa de modelar; massa plástica; merendeira/lancheira com ou sem seus acessórios; pasta com aba elástica; tesoura de ponta redonda; tinta (guache, nanquim, pintura a dedo plástica, aquarela).

No caso de material vendido a granel, como lápis, borrachas, apontadores ou canetas, a embalagem expositora com o Selo do Inmetro deve estar próxima ao produto. Quando comprar, exija a nota fiscal.

Denúncias e acidentes

Caso o consumidor encontre produtos sem o selo no mercado formal, deve denunciar o fato à Ouvidoria do IPEM/RN pelo [email protected] ou pelo whatsapp (84) 3222.9079 e 98147-9433.