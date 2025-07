Operação federal contra venda ilegal de cigarros eletrônicos cumpre mandados no RN, CE e SP

A Polícia Federal e Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (2) uma operação com o objetivo de combater a venda ilegal de cigarros eletrônicos e tabacos flavorizados no Rio Grande do Norte e no Ceará.

A Operação Vapos realizou buscas em uma rede de lojas que atua nos dois estados nordestinos, além de endereços residenciais também em São Paulo.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão:

Nove no Rio Grande do Norte (Natal, Parnamirim e Pipa, em Tibau do Sul);

Dois no Ceará (Aracati);

Dois em São Paulo (capital e Guarulhos).

Os cigarros eletrônicos e os cigarros flavorizados são proibidos no Brasil pela Anvisa e costumam ser produto de contrabando, assim como os cigarros estrangeiros.

A carga apreendida na operação foi avaliada em R$ 300 mil.

Segundo a Receita Federal, os produtos contrabandeados serão destruídos após os procedimentos fiscais cabíveis e os demais bens apreendidos serão analisados para prosseguimento das investigações.

De acordo com as autoridades, o contrabando dos produtos pode levar a uma pena de cinco anos de reclusão, além de multa. O comércio ilegal representaria risco à saúde da população, além de atrair a prática de outros delitos.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte e, segundo os órgãos federais, ações semelhantes serão intensificadas no estado.

Além dos produtos ilegais, também foram apreendidos celulares, computadores, documentos contábeis e agendas.