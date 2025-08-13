Operação em Pipa prende ‘gerente’ do tráfico de 18 anos e apreende quatro adolescentes

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira 12 um homem de 18 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas na praia de Pipa, e uma mulher de 21 anos. Quatro adolescentes — dois de 17 anos, um de 16 e um de 14 — foram apreendidos.

A ação, chamada Operação Liberdade, foi realizada por policiais da 103ª Delegacia de Tibau do Sul, com apoio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. Segundo as investigações, o homem, conhecido como “Galeguinho” e natural de São Gonçalo do Amarante, havia assumido recentemente a gerência do tráfico na região e utilizava os adolescentes para vender drogas no centro de Pipa. Todos os menores são naturais de Natal.

Durante a operação, foram apreendidos 1 kg de maconha tipo flor, um tablete de maconha, 600 trouxinhas de maconha, 500 papelotes de cocaína, cinco balanças de precisão, sacos plásticos, seis celulares e R$ 1.120 em dinheiro.

O homem e a mulher foram levados ao sistema prisional. Os adolescentes foram encaminhados ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP), onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a Operação Liberdade tem como objetivo combater o tráfico de drogas e enfraquecer facções criminosas em Pipa. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181.