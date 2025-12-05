Operação do MPRN combate tráfico de drogas em Upanema

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (5) a operação Game Over. A ação, realizada em conjunto com as Polícias Civil e Militar, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Upanema. Os investigados são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de armas de fogo.

A operação Game Over contou com a participação de um promotor de Justiça, um delegado de Polícia Civil, 12 servidores do MPRN, 17 agentes de Polícia Civil e 16 policiais militares. As diligências foram cumpridas em endereços localizados nos bairros Pêgas e Conceição de Upanema.

Na ação, foram apreendidas armas, munições, drogas e animais silvestres. Ao todo, três pessoas foram presas em flagrante.