Operação do MPRN apura esquema de desvio de recursos públicos em prefeitura

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), através da Procuradoria-geral de Justiça, deflagrou nesta sexta-feira (4) a operação Tanque Cheio. O objetivo é apurar um suposto esquema de desvio de recursos públicos na prefeitura de Caiçara do Rio do Vento em contrato para fornecimento de combustíveis. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Caiçara do Rio do Vento, Natal, Parnamirim e Assu.

De acordo com as investigações do MPRN, o esquema seria comandado pelo prefeito da cidade. Há suspeitas de fraudes em licitação e ainda que veículos particulares seriam abastecidos no posto de combustíveis contratado pela Prefeitura e o valor excedente a esses abastecimentos seriam dissimulados em notas fiscais emitidas para cada Secretaria Municipal.