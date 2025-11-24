Operação do Ministério Público combate fraudes em postos de combustíveis do RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), pelo Gaeco, a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), pelas Polícias Militar e Civil, deflagraram nesta segunda-feira (24) a operação Integração. A ação conjunta visa a fiscalizar e prevenir fraudes tributárias, contra o consumidor e financeiras.

Essa é a primeira ação integrada do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica (Gaesf), que foi criado em 1º de agosto passado. A ação desta segunda-feira contou com promotores de Justiça e servidores do MPRN, auditores fiscais, fiscais da ANP e Policiais Militares e Civis.

Gaesf

O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica (Gaesf) é uma unidade especializada que atua no combate a crimes de natureza fiscal e econômica. Ele funciona reunindo a expertise de diferentes órgãos e instituições, como o MPRN, representado pelo Gaeco, para prevenir e fiscalizar fraudes fiscais e outros ilícitos contra a ordem tributária.