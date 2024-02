Operação discute ações da segurança para as rodovias durante o período de carnaval

Na manhã desta segunda-feira (05), o comando da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário realizou uma reunião de conclusão do planejamento para as ações que serão desencadeadas durante o período do carnaval 2024.

Na oportunidade o comandante da unidade, major Emerson Mendes, repassou as orientações e as diretrizes operacionais para a atuação dos policiais no reforço quanto a fiscalização nas rodovias estaduais, principalmente no que diz respeito a intensificação da fiscalização com o etilômetro, para a manutenção da ordem nas rodovias a preservação da vida e o enfrentamento as ocorrências de sinistro de trânsito.

“Essa reunião de fechamento é fundamental para a conclusão dos trabalhos de planejamento uma vez que são repassadas todas as características em relação aos eventos que serão realizados nos diversos municípios da nossa circunscrição, para que os policiais que atuarão nas rodovias estaduais tenham o pleno conhecimento das atividades festivas e dos horários para que nosso policiamento seja postado no terreno nos horários condizentes com a intensificação dos fluxos, objetivando exatamente a manutenção da ordem nas rodovias e evitando possíveis sinistros, para isso, contamos também de forma fundamental com a colaboração e o apoio de todas as pessoas que irão se deslocar entre os municípios onde ocorreram as festividades momescas, para que transitem nos seus veículos sempre de forma moderada e obedecendo as regras de trânsito, principalmente a de dirigir sem ter ingerido bebida alcoólica.” Informa major Emerson. Serão utilizadas na operação 12 viaturas de 2 e 4 rodas e cerca de 36 policiais por dia.