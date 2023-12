Operação desarticula tráfico de drogas e prende seis homens em no interior do RN

Policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Santa Cruz) deflagraram, nesta quinta-feira (14), a 2ª fase da Operação “Downfall”, nos municípios de Santa Cruz e Japi. O objetivo da ação foi a desarticulação de uma associação criminosa para o tráfico de drogas. No decorrer das diligências, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva em desfavor de oito suspeitos e nove mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos alvos. Aparelhos celulares foram apreendidos e passarão por perícia. Seis homens foram presos hoje e dois mandados de prisão foram cumpridos dentro do Sistema Penal.

Segundo a Polícia Civil, iniciadas no primeiro semestre de 2023, os suspeitos estariam associados e traficavam drogas tanto em Santa Cruz como em Japi. Anteriormente, em julho deste ano, a 1ª fase da Operação “Downfall” foi deflagrada, resultando no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e na desarticulação de outra associação criminosa também voltada para o tráfico de drogas em Santa Cruz. Todos os alvos fazem parte de uma facção criminosa.

A operação “Downfall” também contou com o apoio de equipes da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Santa Cruz, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Macaíba (DEAM/Macaíba), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Nova Cruz (DEAM/Nova Cruz), da 103ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Tibau do Sul), da 66ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Santo Antônio), da 81ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Tangará) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

Os suspeitos, segundo a Polícia Civil, foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.