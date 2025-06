Operação da PRF prende 50 pessoas e recupera 162 veículos em 8 cidades do RN

Entre os dias 28 e 31 de maio, a Operação BOER resultou na prisão de 50 pessoas e na recuperação de 162 veículos em diferentes municípios do Rio Grande do Norte. A maioria dos veículos apresentava sinais identificadores adulterados ou registro de furto e roubo.

A operação foi coordenada de forma integrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e Polícia Civil do RN. As ações ocorreram em São Gonçalo do Amarante, Touros, Extremoz, Ceará-Mirim, Guamaré, Macau, Pendências e João Câmara.

“Durante os quatro dias de trabalho, foram intensificadas fiscalizações em pontos estratégicos, com o objetivo de combater fraudes veiculares, desarticular organizações criminosas e promover mais segurança nas rodovias e nas áreas urbanas das cidades envolvidas”, informaram os órgãos responsáveis.

Todos os presos e os veículos recuperados foram encaminhados às delegacias da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Segundo as instituições envolvidas, “a Operação BOER reforça o compromisso das instituições envolvidas com a preservação da ordem pública, o combate à criminalidade e a proteção do patrimônio da população potiguar”.