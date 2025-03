Operação da Polícia Civil do RN prende guarda municipal por abuso sexual infantil

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, no sábado (08), a “Operação Caça Fantasma”, que resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão contra um agente da Guarda Municipal de São José de Mipibu, no RN. A ação foi realizada pela 24ª Delegacia de Polícia de São José de Mipibu e pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Parnamirim, em conjunto com a Polícia Civil do Amapá (PCAP), por meio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DERCCA/AP).

As investigações, conduzidas nos estados do Rio Grande do Norte e do Amapá, apuram a participação do suspeito em crimes de aliciamento de criança, armazenamento e compartilhamento de registros contendo cena de abuso sexual infantil. O nome da operação faz referência à estratégia utilizada pelo investigado, que usava pseudônimos, e-mails e perfis falsos em redes sociais para ocultar sua identidade e cometer os delitos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram recolhidas armas de fogo particulares, munições, aparelhos celulares, dispositivos de armazenamento, um computador e outros dispositivos eletrônicos, que servirão como provas para as investigações em andamento.

Os mandados foram cumpridos no município de São José de Mipibu/RN, representando um avanço significativo no combate aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A operação também contou com o apoio da Delegacia de Proteção ao Idoso (DEPID) de Parnamirim.

O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e orienta que qualquer informação sobre crimes dessa natureza seja comunicada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.