Operação da PM do RN e do CE termina com quatro suspeitos mortos, armas e drogas apreendidas em Tibau

Uma operação conjunta entre as Polícias Militares do Rio Grande do Norte e do Ceará resultou na morte de quatro suspeitos na noite desta quinta-feira (17), no bairro Jardim de Alícia, área que fica na divisa entre os municípios de Tibau (RN) e Icapuí (CE). As informações são do Blog Fim da Linha.

De acordo com as informações iniciais, as equipes de policiais, da Rocam de Mossoró/RN e do Raio de Icapuí/CE, realizavam diligências na região quando receberam informações sobre indivíduos que estariam em uma casa, possivelmente exibindo armas.

Ao chegarem no local, cercaram a residência suspeita. Houve confronto e quatro suspeitos foram baleados e socorridos para a unidade de saúde da cidade, no entanto não resistiram.

Durante a ação, policial, armas de fogo, drogas e outros materiais ilícitos foram apreendidos no local. Ao todo foram apreendidas, duas pistolas com carregadores e munições, um revólver e uma escopeta calibre 12, além de maconha, crack e cocaína.

Todo material foi apresentado na delegacia de plantão da Polícia Civil em Mossoró. As identidades dos suspeitos ainda não foram oficialmente divulgadas pela polícia.

As investigações seguirão para apurar o envolvimento do grupo em possíveis ações criminosas na região de fronteira entre Tibau no RN e Icapuí no Ceará.