Operação da PF mira empresa responsável por manutenção na Penitenciária Federal de Mossoró

A Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Receita Federal do Brasil, realizaram, nesta terça-feira (11), a Operação Dissimulo, que investiga um grupo suspeito de fraudar licitações na área da terceirização de serviços com o governo federal. A operação cumpre 26 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

A R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é o principal alvo da operação. A investigação começou na CGU em 2024, após notícias sobre irregularidades relacionadas à empresa na gestão contratual da manutenção da Penitenciária Federal de Mossoró (RN).

Segundo a PF, os levantamentos indicam que empresas com vínculos societários, familiares e trabalhistas teriam se associado para manipular concorrências públicas, utilizando declarações falsas para obter benefícios fiscais indevidos e garantir vantagem sobre outros participantes dos certames.

Também foi identificado que o grupo utilizava “laranjas” como sócios para ocultar os verdadeiros proprietários das empresas, dificultando a fiscalização e ampliando a atuação do esquema.

A R7 mantém dezenas de contratos vigentes com a Administração Pública e, na semana passada, teve um contrato desclassificado no valor de R$ 321 milhões com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A contratação seria para atuar em 12 ministérios da Esplanada, em Brasília.

Os fatos apurados podem configurar os crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato contra a Administração Pública.