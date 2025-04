Operação da Lei Seca autuou mais de setenta motoristas no feriadão de Páscoa

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), por meio da Seção Lei Seca e com apoio do Detran, deu início a mais uma série de operações neste feriadão prolongado. As fiscalizações começaram na região de Ponta Negra, em Natal, e já nos dois primeiros dias foram realizados 1.631 testes de etilômetro (bafômetro), resultando na autuação de 78 condutores por dirigirem sob a influência de álcool.

Além das autuações, 20 veículos foram removidos ao pátio de custódia por irregularidades diversas. As ações têm como objetivo principal coibir a combinação perigosa de álcool e direção, protegendo a vida dos motoristas e pedestres nas vias urbanas.

A Seção Lei Seca também destacou a crescente preocupação com as tentativas de fuga das barreiras por parte de alguns condutores. A Polícia Militar reforça que essa atitude, além de colocar em risco a própria vida e a de terceiros, compromete diretamente a segurança viária e a integridade dos agentes de segurança que atuam nas operações.