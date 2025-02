“Operação Cuprum”: Polícia cumpre mandados contra suspeitos de roubos a subestações da CAERN

Policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia (DP) de Patu, da 17ª DP de Parnamirim, da 1ª Delegacia Regional de São Paulo do Potengi e da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, deflagraram, na manhã desta quarta-feira (05), a “Operação Cuprum”. A ação teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa suspeita de praticar roubos a subestações da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).

As investigações apontam que, em 2024, quatro homens armados invadiram a subestação da CAERN na cidade de Patu/RN, renderam o vigilante e subtraíram centenas de metros de fios de cobre. O prejuízo financeiro estimado para a companhia ultrapassa R$ 100 mil. Durante o processo investigativo, os autores do crime foram identificados, assim como foi constatado que o material furtado foi encaminhado a receptadores no Estado de Pernambuco.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Parnamirim (RN), Riachuelo (RN), Abreu e Lima (PE) e Paulista (PE). O nome da operação, “Cuprum”, faz referência à palavra latina para cobre, originada de “cyprium”, termo utilizado para designar a Ilha de Chipre, uma das principais fontes naturais desse metal no mundo antigo.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações anônimas sejam repassadas por meio do Disque Denúncia 181.