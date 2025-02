Operação cumpre 57 mandados de prisão contra condenados já presos ou com tornozeleiras eletrônicas no RN

Uma operação da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (Seap) cumpriu 57 mandados de prisão, entre a segunda e esta sexta-feira (7), contra condenados que já estavam presos – em regime fechado ou com tornozeleira eletrônica – no Rio Grande do Norte.

Uma nova condenação dificulta a progressão de regime dos presos, explicaram Senappen e Seap.

Foram cumpridos mandados em nove cidades: Natal, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, Santo Antônio, Arez, Caicó, Nova Cruz, Bom Jesus e Mossoró.

Os mandados cumpridos em unidades prisionais tiveram como alvo presos de alta periculosidade, segundo o Senappen e a Seap.

Nas penitenciárias do RN, os policiais penais federais e estaduais deram ciência aos presos das novas ordens de prisão.

A operação também cumpriu mandados contra detentos do regime semiaberto, inclusive aqueles monitorados com tornozeleira eletrônica, que, por conta da nova condenação, retornaram para a custódia em unidade prisional.

Essa foi a terceira fase da operação “Foco na Justiça”, visando a implementação do Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras (Pena Justa).

A operação conjunta, segundo o Senappen, faz parte dos esforços em prol da redução dos homicídios e no fortalecimento do combate ao crime organizado nos estados. A ação já havia ocorrido na Bahia e no Tocantins.