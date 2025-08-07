Operação contra comércio ilegal de armas apreende fuzis, pistola e munições na Grande Natal

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco/RN) apreendeu pelo menos três fuzis, uma pistola, pentes de carregadores automáticos e munições de armas em uma residência em Extremoz, na Grande Natal.

A operação da Polícia Federal ocorreu em conjunto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (7) na Rua Zurique, no bairro Sport Club. A polícia não informou se houve prisões.

Segundo a PF, a Operação Bate Lata visa desestabilizar redes dedicadas ao comércio ilegal de armas e munições no Estado.

A ação desta quinta foi um desdobramento da Operação Bate Lata, que cumpriu mandados de busca e apreensão também em Extremoz – e em Pernambuco – na semana passada. Na ocasião, foram apreendidos armamentos, munições e um carro blindado.

A operação desta quinta-feira, segundo a PF, teve como motivação informações de inteligência que indicavam movimentações suspeitas em áreas estratégicas da capital potiguar.

“Durante as diligências, as equipes localizaram armamentos e munições, que foram recolhidos para perícia técnica”, informou a Polícia Federal

O material apreendido foi levado para ser submetido a exames periciais. As investigações, segundo a PF, permaneciam em andamento.

A Ficoo é formada por uma soma de esforços das polícias Federal, Militar, Civil, Penal, e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atuando de modo integrado no enfrentamento ao crime organizado.