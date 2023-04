Operação conjunta da Polícia Militar e Civil prendem suspeitos de latrocínio em Mossoró

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Militar, através do 2° BPM e a Polícia Civil, deflagraram uma operação com o objetivo de capturar os suspeitos do latrocínio que vitimou uma mulher no início deste ano.

Após monitoramento, a equipe da PM do destacamento de Baraúna capturou um foragido da justiça. Posteriormente, os policiais militares juntamente com uma equipe da Policia Civil e a Força Tática do 2º BPM, seguiram para os endereços dos outros suspeitos na cidade de Mossoró. Foi feito o cerco que culminou na prisão de um indivíduo, suspeito de efetuar os disparos que ceifou a vida da jovem. Ainda foi apreendido um adolescente que teria dado apoio ao crime. Na casa dos suspeitos foram apreendidos o capacete e as vestes utilizada no dia do crime, além de arma, munições e drogas.

CRIME

O crime ocorreu na Rua Epitácio Pessoa, bairro Bom Jardim, próximo ao Vuco Vuco. A vítima, Daniele Paula Fernandes, 37 anos, foi morta na porta de sua casa durante um assalto. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio.