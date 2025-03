Operação combate tráfico de drogas em quatro cidades do RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil deflagraram nesta quarta-feira (19) a operação Osíris. O objetivo foi desarticular o tráfico de drogas existente em Canguaretama e cidades vizinhas.

O nome da operação faz alusão à divindade egípcia associada à justiça, renovação e julgamento, simbolizando o combate ao crime e a punição dos culpados, bem como a restauração da ordem.

Ao todo foram cumpridos 6 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão contra diversos alvos nas cidades de Canguaretama, Pedro Velho, Goianinha e Nísia Floresta. No curso da operação, houve duas prisões em flagrante, por posse de arma de arma e tráfico de drogas, ambos em Canguaretama.

A operação contou com dois promotores de Justiça, cinco servidores do Gaeco, um delegado da Polícia Civil e 50 policiais militares e civis.

Os investigados e o material apreendido foram encaminhados às Delegacias de Polícia Civil para as providências cabíveis. O MPRN e a Polícia Civil ainda apuram o cometimento de outros crimes e o envolvimento de outras pessoas com as pessoas investigadas.