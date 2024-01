Operação combate tráfico de drogas em Canguaretama; sete pessoas são presas

Comunicação MPRN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (26) a operação Tifão. O objetivo é combater a atuação de uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas em Canguaretama e cidades vizinhas. A ação cumpriu cinco mandados de prisão e ainda mandados de busca e apreensão na cidade de Canguaretama. Outras duas pessoas foram presas em flagrante na ação.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar potiguar. Ao todo, participaram da operação dois promotores de Justiça, cinco servidores do MPRN e ainda policiais militares.

Além do tráfico de drogas e associação para o tráfico, o grupo é suspeito de cometer os crimes de furtos, agressões, provocar incêndios, roubos e homicídios na cidade de Canguaretama entre os anos de 2019 e 2023.

A ação apreendeu armas, drogas, dinheiro em espécie e aparelhos de telefonia celular. O material apreendido será levado para análise do MPRN para se tentar apurar o envolvimento de outras pessoas com o grupo e ainda o possível cometimento de outros crimes. As pessoas presas serão encaminhadas para unidades prisionais e ficarão à disposição do Judiciário potiguar.