Operação combate furto de fios de energia na região da Costa Branca

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do 2º Núcleo de Investigação Qualificada (2º NIQ), com o apoio das Delegacias de Areia Branca e Tibau, cumpriu, nesta quarta-feira (14), um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em furtos de cabos de energia elétrica.

As diligências marcam o início da 2ª Fase da “Operação Filamento”, que tem como objetivo apurar a responsabilidade criminal por subtrações de fios da rede elétrica ocorridas nos últimos meses na região do Litoral da Costa Branca.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 15 de abril deste ano, o 2º NIQ já havia cumprido 14 mandados judiciais de busca e apreensão.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas ao Disque Denúncia 181.