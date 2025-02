Operação Carnaval 2025 contará com investimento de R$ 7 milhões e reforço de segurança, afirma governadora

O Governo do RN anunciou nesta terça-feira 25 que a Operação Carnaval 2025 contará com 5 mil agentes de segurança. O objetivo é garantir um evento seguro, sem ódio, preconceito ou violência. A operação ocorrerá de sexta-feira até quarta-feira de Cinzas, abrangendo desde o litoral norte até o litoral sul do estado.

Para a execução da operação, será realizado um investimento de 7 milhões de reais, destinados exclusivamente ao pagamento de diárias operacionais. A governadora Fátima Bezerra (PT) ressaltou que a segurança pública no Carnaval será reforçada com a presença das forças de segurança .

“Vamos investir 7 milhões exatamente em diária operacional. A mensagem que o governo traz aqui para o povo potiguar é que depois de um verão seguro, pode ir para a rua porque vai ter Carnaval seguro e em paz, se Deus quiser” afirmou Fátima.