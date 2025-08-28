Operação Carbono Oculto: como o PCC usa fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro
Fintechs funcionavam como banco paralelo da organização, movimentando R$ 46 bilhões; ao menos 40 fundos de investimento foram empregados como instrumentos de ocultação de patrimônio.
Investigação do Ministério Público de São Paulo revelou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) atuava na importação irregular de produtos químicos destinados à adulteração de combustíveis comercializados aos consumidores. A Megaoperação é a junção de três operações: Carbono Oculto, do MP, e Quasar e Tank, da Polícia Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em aproximadamente 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas.
Apenas em um edifício da Faria Lima, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Nas ações, policiais recolheram documentos e computadores em empresas, corretoras e fundos de investimento, incluindo fintechs.
As principais empresas alvo da operação são:
- Grupo Aster/Copape, donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa;
- BK Bank, fintech financeira utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas bolsão não rastreáveis;
- Reag, fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos.
Entenda abaixo o que fazem as fintechs
Grupo Aster/Copape
- A Copape é formuladora que adquire correntes de petróleo já processadas e as mistura para produzir gasolina e diesel. Já a Aster é distribuidora de combustíveis;
- Ambas as empresas já foram alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo por fraudes fiscais e ecorreram à Justiça Federal do Distrito Federal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, para tentar recuperar suas licenças de operação;
- Em 2022, o MP-SP arquivou a ação sobre irregularidades fiscais da Copape, mas a Secretaria da Fazenda de São Paulo aplicou multas bilionárias que ultrapassaram R$ 2 bilhões;
- As empresas pertencem a Mohamad Hussein Mourad e Renato Steinle Camargo. Mohamad adquiriu as duas em 2020 por R$ 52 milhões;
BK Bank
- Fundado em 2015, o BK Bank é uma instituição financeira brasileira especializada em soluções digitais para pessoas físicas e jurídicas. Inicialmente focado em benefícios corporativos como vale-refeição;
- A instituição também oferece bancária digital com funcionalidades como transferências, pagamentos, depósitos, geração de boletos e gestão de cartões pré-pagos;
- Entre meios de pagamento, oferta máquinas de cartão e soluções para e-commerce.
Reag
- Uma das maiores gestoras independentes do Brasil, a Reag possui R$ 299 bilhões sob gestão, segundo o site da empresa;
- Foi a primeira empresa de Wealth Management listada na B3, sob o ticker REAG3;
- Fundada em 2013, a empresa tem aproximadamente 130 profissionais que atuam em áreas como Crédito, Real Estate, Equity, Legal Claims e Special Situations;
- O portfólio da Reag inclui produtos de crédito estruturado como FIDC, CRI e Debêntures, além de FII, Fundos de Precatórios, Quanti, Multimercado e Renda Fixa.
Reag confirma busca e apreensão
Em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Reag Investimentos anunciou que suas sedes foram incluídas em mandados de busca e apreensão no âmbito da operação.
“Trata-se de procedimento investigativo em curso”, afirmou a Reag em nota.
Também foi alvo de busca e apreensão a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf), empresa de serviços financeiros que atua como uma “spin off” da Reag Investimentos.
“As companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários”, acrescentaram.
Como era o esquema de lavagem de dinheiro com fintechs
Segundo as investigações, o grupo usava um esquema sofisticado que, além de lavar dinheiro do crime, gerava altos lucros na cadeia de combustíveis.
Centenas de empresas eram abertas para esconder a origem dos recursos. A fraude envolvia sonegação fiscal e adulteração de produtos.
“Operações financeiras realizadas por meio de instituições de pagamento (fintechs), em vez de bancos tradicionais, dificultavam o rastreamento dos valores transacionados”, afirma a PF. Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
Uma das fintechs atuava como banco paralelo da organização e movimentou sozinha R$ 46 bilhões não rastreáveis no período.
Parte significativa desses recursos sem lastro foi usada para adquirir usinas sucroalcooleiras e fortalecer o grupo, que incorporou à sua estrutura criminosa distribuidoras, transportadoras e postos de combustíveis.
Os lucros e valores lavados eram então aplicados em fundos de investimento, com várias camadas de ocultação para esconder os verdadeiros beneficiários.
Paralelamente às ações criminais, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (CIRA/SP) adotará medidas judiciais para bloquear bens capazes de garantir a recuperação do tributo sonegado, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 7 bilhões.
Operação Tank
Como parte da Operação Carbono Neutro, a Receita Federal e a Polícia Federal também deflagraram nesta quinta-feira a Operação Tank, que investiga lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis.
As investigações começaram em 2023, quando um ex-condenado por tráfico internacional, investigado na operação Ferrari, e sua esposa passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais (PR), em Curitiba, sem comprovação fiscal da origem dos recursos.
Além de depósitos em espécie, ao menos 121 empresas suspeitas transferiram cerca de R$ 1,4 bilhão para contas de uma distribuidora de petróleo sem justificativa ou documentação.
Entre 2020 e 2023, uma das distribuidoras declarou faturamento superior a R$ 7 bilhões, mas as evidências apontam que a empresa foi criada com recursos ilícitos ao longo dos anos.
Outra instituição de pagamentos, sediada em São Paulo, também foi utilizada para ocultar a origem e o destino dos recursos, enviando mais de R$ 400 milhões para as contas da distribuidora.
No total, estima-se que mais de R$ 20 bilhões foram movimentados em transações bancárias, resultando em aproximadamente R$ 4 bilhões deixados de arrecadar em tributos federais, além de cerca de R$ 1 bilhão inscritos em dívida ativa, de acordo com a Receita Federal.