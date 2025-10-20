Operação bloqueia cerca de R$ 1 milhão em contas de investigados por atuação em facção criminosa no RN

Uma operação da Polícia Civil que investiga a atuação de uma facção criminosa conseguiu o bloqueio judicial de cerca de R$ 1 milhão das contas de integrantes investigados. A segunda fase da operação foi deflagrada nesta segunda-feira (20). Na semana passada, na primeira fase, 32 pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Civil, a segunda fase da “Operação Território Seguro” visa a descapitalização de organizações criminosas que atuam no estado.

🔎 Na semana passada, a primeira fase da operação, que reuniu forças de segurança estaduais e federais, prendeu pelo menos 32 suspeitos de participarem de organizações criminosas, principalmente na Zona Oeste de Natal.

Nesta segunda fase da operação, deflagrada nesta segunda, a Justiça expediu ordens de bloqueio de valores junto às instituições financeiras.

O valor totalizou aproximadamente R$ 1 milhão em contas bancárias vinculadas a investigados integrantes de uma facção criminosa.

“A medida tem como objetivo asfixiar o núcleo financeiro e logístico dos grupos investigados, impedindo movimentações que possam financiar armas, drogas, veículos, insumos e outras atividades ilícitas”, informou a Polícia Civil.

A ação, segundo a polícia, é resultado de investigação conjunta conduzida pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) e pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), com apoio operacional da 25ª Delegacia de Polícia (DP) de Nísia Floresta.