Ônibus intermunicipais são suspensos com interdição de trecho da BR-304

Com a queda da ponte do Rio Salgado, no trecho do km 204 a 206 da BR-304, algumas linhas de ônibus intermunicipais tiveram as viagens suspensas. A Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse) informou que as cidades de Mossoró, Angicos, Santana do Mato, Parau, Areia Branca, Assú, Apodi e Messias Targino estão sem ser atendidas pelo transporte.

A Transpasse comunicou que o sistema de Transporte foi suspenso às 15h30 deste domingo (31). As linhas são operadas pela empresa Viação Nordeste e pelo sistema de Transporte Opcional. Ainda não há previsão para o retorno das operações