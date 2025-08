ONDE FICOU O BOM SENSO POLÍTICO E JURÍDICO? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

ONDE FICOU O BOM SENSO POLÍTICO E JURÍDICO?

Tínhamos uma sociedade em que contávamos com homens e mulheres preparados e cheios de bom senso ou senso comum, tanto no mundo da política como no mundo judiciário. Em nossos dias, a ausência destas mentes evoluídas e humanas vem nos levando a uma das maiores crises nacionais, a qual é a crise democrática que vem sofrendo com ataque à liberdade de expressão, por diversas partes, dentre eles, a corte maior.

O bom senso, a qual é a capacidade de viver em sociedade e tomar decisões justas, equilibradas e principalmente que nos conduza a harmonia social, foi quebrada pela ganância, pelo autoritarismo e pela ditadura disfarçada de democracia, que apenas nos conduziu a insegurança jurídica, política e social. O que apenas provocou o surgimento de grupos políticos que vão à contramão da evolução democrática e conduzem o país a um verdadeiro caos.

Por outro lado, temos os meios de comunicação, ou seja, a mídia, que dia e noite vêm trabalhando contra o desejo de liberdade do povo, ajudando a tirar os direitos e garantias constitucionais, sem nenhum receio de punição no presente e nem no futuro. E assim, a cidadania vai se esvaindo entre os dedos de forma silenciosa e quase imperceptível.

Na leitura de jornais, revistas, na audiência do rádio e da televisão, ou seja, na mídia como um todo, há uma clara disseminação doutrinaria contra o bom senso, os valores humanos, a ética, a moral, a família e o bom direito. É justamente por isso que a sociedade cambaleia entre o que justo e bom e o que ruim e injusto. E assim, pouco a pouco, os bons exemplos são lançados na lama e desprezados, levando os jovens a creditar que os valores são coisas do passado ou de pessoas quadradas.

Por mais incrível que pareça, a corte superior levanta-se contra o povo rosnando palavras ditatoriais e dominadoras para intimidar com todos os tipos de punibilidade pensáveis e impensáveis. E por trás disto está o franco congresso nacional, formado em sua maioria por homens e mulheres corruptas e com processos abertos na corte maior. Por isso, temem agir de forma correta e justa para com o povo.

O bem comum, ou seja, o bom senso, tem sido um processo construtivo constante da cidadania que deve apontar para o futuro da evolução humana em suas liberdades. É com base na ideia de liberdade que surge a pergunta: onde ficou o bom senso político e jurídico? O nascedouro desta interrogação é da percepção da sociedade de que as decisões políticas e jurídicas são irracionais, arbitrárias, repletas de maldade, que desprezam os princípios fundamentais da humanidade, desvirtuadora do bem comum e uso abusivo do poder.

Logo, o zelo pela coisa pública é dever de todos e em especial da justiça e do congresso nacional. Os quais devem ser questionadores da qualidade entregue como: a correta aplicação do direito, a prudência no uso da coisa pública, a racionalidade, a sabedoria na utilização da coisa pública, principalmente na condução das políticas públicas, onde há uma grande preocupação com postura da justiça e da governança.

Portanto, o bom senso jurídico ocorre quando as decisões são sensatas, com equidade, com sabedoria, com interpretação justa e correta da lei. Assim como a aplicação das leis com sabedoria e da forma que alcance a justiça no seu sentido verdadeiro. Já o bom senso político encontra-se na tomada de decisões que buscam o bem comum. Ao mesmo tempo, tomar decisões com prudência, não permitir desvios do erário público, evitar os excessos e os abusos do executivo, zelando pela coisa pública.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. (Provérbios 21:15)