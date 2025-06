Onda de calor na Europa faz temperatura na Espanha chegar a 46ºC

Uma onda de calor precoce para o verão que acaba de começar no hemisfério norte atinge o sul da Europa neste fim de semana, com temperaturas de 46º C registradas neste sábado (28) na Espanha, e que podem bater o recorde para o mês de junho. A onda de calor impactará no domingo (29) com ainda mais força a Espanha, Portugal, a França e a Itália, onde várias cidades estão em alerta vermelho. “Foram alcançados 46º C em El Granado”, declarou, neste sábado, a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (AEMET) no X. “O dado, que aguarda validação, representaria a temperatura mais alta medida na Espanha em junho desde que começaram os registros”, acrescentou. A Espanha está na linha de frente das mudanças climáticas e os últimos três anos foram os mais quentes de sua série história, com várias ondas de calor e recordes de temperatura.

Na Espanha, há várias regiões em alerta laranja, o segundo mais alto, e o pior desta onda de calor é esperado para o domingo e, com maior incerteza, para a segunda-feira, no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste. Em Sevilha, na Andaluzia, moradores e turistas buscavam abrigo para se proteger do calor intenso, com temperaturas próximas dos 43º C. “Muito creme, proteção solar, no rosto, em tudo, em todas as partes, e uma roupa bem leve. Porque o calor exige roupa leve”, explicou Marta Corona, uma turista de 60 anos com um leque na mão. O forte calor também contribui para o aquecimento das águas do mar da Península e das Ilhas Baleares, que “ultrapassam os 26° C: número recorde para estas datas, típico de meados de agosto”, destacou a Aemet no X.