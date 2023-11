A onda de calor que afeta parte do Brasil esta semana fez com que a demanda por energia batesse recorde pelo segundo dia seguido, nesta terça-feira (14), segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Por volta das 14h20, a demanda de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) chegou a aproximadamente 101,5 GW (gigawatts). O novo recorde é 0,5% superior ao anterior, de 100,9 GW, registrado na segunda-feira (13) às 14h17.

Onda de calor faz demanda por energia bater recorde pelo segundo dia seguido, diz ONS

Demanda cresceu 16,8% em relação aos primeiros dias de novembro. ONS afirma que sistema está preparado.

Por Lais Carregosa, g1 — Brasília

14/11/2023 18h09 Atualizado há uma hora

A onda de calor que afeta parte do Brasil esta semana fez com que a demanda por energia batesse recorde pelo segundo dia seguido, nesta terça-feira (14), segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Por volta das 14h20, a demanda de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) chegou a aproximadamente 101,5 GW (gigawatts). O novo recorde é 0,5% superior ao anterior, de 100,9 GW, registrado na segunda-feira (13) às 14h17.

Levantamento mostra aumento na ocorrência de ondas de calor em praticamente todo o Brasil, nas últimas décadas

Levantamento mostra aumento na ocorrência de ondas de calor em praticamente todo o Brasil, nas últimas décadas

Nesta semana, uma massa de ar quente tem feito com que as temperaturas em grande parte do Brasil fiquem acima do normal. Por causa da onda de calor, há maior demanda por energia, com uso de ares-condicionados, ventiladores e outros eletrodomésticos, por exemplo.

Segundo o ONS, houve um aumento de 16,8% na demanda por energia desde os primeiros dias do mês de novembro, passando de 86,8 GW a 101,5 GW.

Ainda de acordo com o ONS, o sistema elétrico está preparado para atender à alta demanda. “O SIN é robusto, seguro, possui ampla diversidade de fontes e está preparado para atender às demandas de carga e potência da sociedade brasileira”, disse.

Onda de calor faz demanda por energia bater recorde pelo segundo dia seguido, diz ONS

Demanda cresceu 16,8% em relação aos primeiros dias de novembro. ONS afirma que sistema está preparado.

Por Lais Carregosa, g1 — Brasília

14/11/2023 18h09 Atualizado há uma hora

A onda de calor que afeta parte do Brasil esta semana fez com que a demanda por energia batesse recorde pelo segundo dia seguido, nesta terça-feira (14), segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Por volta das 14h20, a demanda de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) chegou a aproximadamente 101,5 GW (gigawatts). O novo recorde é 0,5% superior ao anterior, de 100,9 GW, registrado na segunda-feira (13) às 14h17.

Levantamento mostra aumento na ocorrência de ondas de calor em praticamente todo o Brasil, nas últimas décadas

Levantamento mostra aumento na ocorrência de ondas de calor em praticamente todo o Brasil, nas últimas décadas

Nesta semana, uma massa de ar quente tem feito com que as temperaturas em grande parte do Brasil fiquem acima do normal. Por causa da onda de calor, há maior demanda por energia, com uso de ares-condicionados, ventiladores e outros eletrodomésticos, por exemplo.

Segundo o ONS, houve um aumento de 16,8% na demanda por energia desde os primeiros dias do mês de novembro, passando de 86,8 GW a 101,5 GW.

Ainda de acordo com o ONS, o sistema elétrico está preparado para atender à alta demanda. “O SIN é robusto, seguro, possui ampla diversidade de fontes e está preparado para atender às demandas de carga e potência da sociedade brasileira”, disse.

Novo alerta do Inmet amplia cobertura da onda de calor. — Foto: Inmet

Novo alerta do Inmet amplia cobertura da onda de calor. — Foto: Inmet

LEIA TAMBÉM

Termômetro marca 59ºC em Cachoeiro de Itapemirim, no ES, e viraliza: equipamentos de medição nas ruas são confiáveis?

Por que é tão difícil dormir quando as noites são tão quentes quanto os dias? Resposta está na vasodilatação

No momento em que o novo recorde foi registrado, a demanda estava sendo atendida pelas seguintes fontes:

hidrelétricas: 59,8%

térmica: 11,5%

eólica: 9,5%

solar centralizada: 8,4%

solar gerada por consumidores: 11,2%