ONCOCLÍNICAS AMPLIA OPERAÇÃO COM INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA FRANQUIA EM NATAL

A Oncoclínicas&Co, maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, inaugurou, nesta quarta-feira (14), sua primeira franquia no Rio Grande do Norte, na capital Natal. A nova unidade, já em operação, deve atingir plena capacidade operacional ainda em 2025 e reforça a estratégia de expansão da companhia por meio do modelo de franquias. Com essa iniciativa, a Oncoclínicas amplia o acesso ao atendimento oncológico de alta qualidade em novas regiões do país e cria oportunidades de investimento para médicos.

Localizada na Av. Prudente de Morais, 976, no bairro Tirol, a estrutura conta com oito boxes de quimioterapia — sendo um leito e sete poltronas — três consultórios médicos, farmácia central, fluxo de atendimento de emergência estruturado e estacionamento disponível. A nova unidade conta com um corpo clínico composto por especialistas em oncologia, hematologia, mastologia e oncogenética, seguindo os protocolos do Dana-Farber Cancer Institute – centro de excelência em pesquisa e tratamento do câncer afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard.

“Essa é a nossa primeira unidade no Rio Grande do Norte, e representa um passo importante em nossa missão de levar tratamentos especializados a regiões onde a oferta ainda é limitada. Com o modelo de franquias, continuaremos avançando para novos estados e fortalecendo a qualidade assistencial oferecida aos nossos pacientes”, explica Guilherme José Scarano, executivo de expansão e operações de franquias da Oncoclínicas&Co.

A companhia conta com mais de 140 operações distribuídas em 40 cidades, entre franquias, clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer.

Sobre a Oncoclínicas&Co

Oncoclínicas&Co é o maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina, com um modelo hiperespecializado e inovador voltado para a jornada oncológica. Com um corpo clínico formado por mais de 2.900 médicos especialistas em oncologia, a companhia está presente em 40 cidades brasileiras, somando mais de 140 unidades. Com foco em pesquisa, tecnologia e inovação, o grupo realizou nos últimos 12 meses cerca de 682 mil tratamentos. A Oncoclínicas segue padrões internacionais de excelência, integrando clínicas ambulatoriais a cancer centers de alta complexidade, potencializando o tratamento com medicina de precisão e genômica. Parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Harvard Medical School, adquiriu a Boston Lighthouse Innovation (EUA) e possui participação na MedSir (Espanha). Integra ainda o índice IDIVERSA da B3, reforçando seu compromisso com a diversidade. Com o objetivo de ampliar sua missão global de vencer o câncer, a Oncoclínicas chegou à Arábia Saudita por meio de uma joint venture com o Grupo Al Faisaliah, levando sua expertise oncológica para um novo continente