Olimpíada: Seleção Feminina de Vôlei não vai participar da Cerimônia de Abertura

A delegação brasileira vai estar desfalcada do time feminino de vôlei na Cerimônia de Abertura da Olimpíada, marcada para sexta-feira (26), a partir das 14h30 (de Brasília).

No evento, as delegações dos países participantes vão desfilar em cima de barcos ao longo do Rio Sena, e passarão pelos principais cartões postais da capital francesa.

Diante da possibilidade de ficarem algumas horas em pé, as jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei optaram por não participarem da Cerimônia de Abertura. A decisão teve apoio do técnico José Roberto Guimarães.

“Eu tinha a minha opinião, mas tem que deixar o grupo escolher. Elas decidiram não participar, porque sabem que 7, 8 horas em pé é cansativo e elas precisam ter energia acumulada para os jogos. Elas escolheram não ir e eu levantei as mãos para o céu, se não eu seria voto contra e eu não quero esse embate. Está todo mundo pensando no mesmo caminho”, disse o treinador à CazéTV

A estreia da seleção feminina de vôlei na Olimpíada será na próxima segunda-feira. O confronto vai ser contra o Quênia, às 8h (de Brasília). O Grupo B ainda tem Polônia e Japão.

Líder e vice-líder de cada grupo se classificam para a sequência da competição, assim como os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos.

Veja a divisão de grupos do Volêi Feminino em Paris 2024

Grupo A

França

Estados Unidos

China

Sérvia

Grupo B

Brasil

Polônia

Japão

Quênia

Grupo C

Itália

Turquia

Holanda

República Dominicana