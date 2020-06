Olavo de Carvalho ameaça Jair Bolsonaro

O escritor Olavo de Carvalho alertou, na madrugada deste domingo (7), que pode derrubar o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Em vídeo, Olavo nunca agiu para defendê-lo dos ataques:

“Milícia, gabinete do ódio, existe há muito tempo, foi inventado contra mim. Não contra o Bolsonaro. E o que ele fez pra me defender? Bosta nenhuma. […] Não é meu amigo não, você simplesmente se aproveitou. Ao invés de me dar uma condecoração, enfia a condecoração no cu. Ta certo? Não quero mais saber.”