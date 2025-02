Olaria vence ABC, faz história e avança pela primeira vez na Copa do Brasil

Adeílson desperdiçou chance do empate no início da segunda etapa. O desespero do ABC aumentou e os jogadores passaram a arriscar de qualquer jeito. Do outro lado, o Olaria sentia o peso de uma preparação curta e muitos atletas sentiram cãibras. Com as mudanças feitas, o Alvinegro pressionou e teve a bola do jogo com Danilo Alves. O atacante, sozinho na área, teve tempo de dominar e finalizar. A bola bateu na coxa do goleiro Victor Hugo e explodiu no travessão. Com o apito final, os jogadores do Olaria fizeram a festa com a torcida presente em Moça Bonita.