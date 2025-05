Oito homens são presos no RN por crimes sexuais contra crianças e adolescentes

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã desta quinta-feira 15, mais uma fase da “Operação Caminhos Seguros”, com foco no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação foi realizada em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e integra a campanha estadual RN Faz Bonito.

Durante a operação, oito homens foram presos nos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Extremoz. Cinco deles estavam foragidos há vários anos e agora responderão aos processos criminais sob custódia. Os outros três já haviam sido condenados definitivamente por estupro de vulnerável, com vítimas pertencentes ao próprio núcleo familiar.

A ação foi coordenada pelas Delegacias Especializadas na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCAs) de Natal, Parnamirim e Mossoró, com o apoio das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) de Caicó, Macau e Ceará-Mirim, além de equipes dos 1º e 5º Núcleos de Investigação Qualificada (NIQ).

Sobre a Operação Caminhos Seguros:

Coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Caminhos Seguros tem como objetivo prevenir e reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a proteção da infância e da adolescência em todo o país.

Campanha RN Faz Bonito:

Em 2025, o 18 de Maio marca os 25 anos da criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A campanha RN Faz Bonito reforça a importância da escuta sensível, do cuidado contínuo e da atenção aos sinais de violência. A proteção começa no cotidiano — no diálogo, na confiança e no respeito.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte ressalta que a participação da sociedade é fundamental. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.

Faça parte dessa rede de proteção. Fique atento. Faça Bonito.